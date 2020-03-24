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Кисляк: Президент всех успокоил, рассказал, как бороться с коронавирусом. И никто не паникует

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк прокомментировал решение проводить футбольный чемпионат Беларуси без ограничений в то время, как весь мир приостановил национальные первенства.

После того, как свой чемпионат приостановили турки, Беларусь осталась единственной страной, где большой футбол по-прежнему жив. Причем на матчи без ограничений пускают зрителей…

На самом деле посещаемость упала. Болельщиков и раньше на трибунах было немного, а сейчас стало меньше. Разумеется, новости о пандемии сказываются. Однако чемпионат пока и не думают останавливать. Один тур прошел, сейчас в штатном режиме готовимся ко второму. Матчи – в выходные.

И даже подобия панических настроений среди футболистов и простых граждан нет?

Все спокойно. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко всех успокоил, рассказал, как бороться с коронавирусом. По телевидению постоянно крутят ролики с информацией о том, как обезопасить себя от этой заразы. 

Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Занятия продолжаются, как и прежде. И ничего – все нормально.

Все равно непонятно, в чем секрет. Белорусы, что, какие-то особенные?

Вряд ли. Просто, на мой взгляд, любую проблему можно решить, действуя организованно. Народ ведет себя очень ответственно. И никто не поддается панике, как в других странах. 

Видел, что в России и Европе сейчас возникли проблемы с продуктами. В Беларуси ничего подобного нет. В магазинах полные прилавки. Спокойненько подходишь и берешь, что тебе нужно. Никаких давок и очередей, — сказал Кисляк в интервью "Советскому спорту".
Источник: "Прессбол"
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