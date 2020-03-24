Чтение обвинения всем фигурантам дела о "договорняках", вероятно, растянется до 25 марта

В суде Московского района Минска продолжаются слушания по делу о договорных матчах в белорусском футболе в сезонах-2017 и -2018. На скамье обвиняемых находятся 20 человек, которые подозреваются в организации 16 "договорняков".