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Уже точно: Олимпийские игры будут перенесены на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил планы переноса Олимпиады на год после телефонной конференции с руководителями Игр

Уже точно: Олимпийские игры будут перенесены на 2021 год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил, чтобы Олимпийские игры 2020 года в Токио были отложены на один год во время телефонной конференции с руководителями Игр из-за кризиса с коронавирусом.

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд объявил в понедельник вечером, что было принято решение перенести Игры в Токио 2020 года - игры должны состояться следующим летом.


Этот шаг получил поддержку японского правительства после того, как Абэ сказал МОК, что его страна отложит Игры на 12 месяцев, сообщает dailymail

Примечательно, что ранее правительство Японии не раз заявляло, что перенос Олимпиады не обсуждается. Она должна была пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

По последним данным, в мире зафиксировано уже около 380 тысяч случаев заражения коронавирусом, больше 15 тысяч человек умерли. 

В Японии вирус был обнаружен почти у 1850 человек, жертвами стали 52 человека.
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