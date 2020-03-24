Чемпионат Австралии остановлен. Беларусь - последняя страна в мире, где продолжают играть
Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.
Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон, в стране прерваны все профессиональные футбольные турниры. Такие же меры коснулись и Новой Зеландии.
«Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем это. Мы почувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет. Нужно ли нам будет измениться? Я отвечу «да», – сказал Джонсон.
Таким образом, чемпионат Беларуси стал последним первенством на планете, где продолжают играть.
Источник: tribuna.com
12:28 24/03/2020
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