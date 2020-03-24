ФИФА и УЕФА изучают возможность объединения нынешнего и следующего сезонов
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за коронавируса, сообщает Marca.
По информации издания, еще один вариант, который изучают организации — это досрочное завершение текущей кампании с аннулированием ее результатов.
Также ФИФА и УЕФА будут заниматься решением ситуации с контрактами игроков и трансферами. При этом правило финансовой безубыточности (финансового фэйр-плей) может быть приостановлено, поскольку сейчас клубы не могут зарабатывать в обычном режиме.
В этой ситуации может быть создан специальный фонд, который будет перечислять деньги туда, где они будут особенно нужны. Также идет речь о лимите в 65 процентов дохода на заработную плату.
Накануне УЕФА объявил о переносе дат финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май, из-за пандемии коронавируса. Новые даты пока не определены.
Сообщалось, что УЕФА предложил федерациям, национальным лигам и клубам три варианта календаря до конца сезона: до 30 июня, что маловероятно, 31 июля и 31 августа.
10:54 24/03/2020
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