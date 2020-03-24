











По информации издания, еще один вариант, который изучают организации — это досрочное завершение текущей кампании с аннулированием ее результатов.





Также ФИФА и УЕФА будут заниматься решением ситуации с контрактами игроков и трансферами. При этом правило финансовой безубыточности (финансового фэйр-плей) может быть приостановлено, поскольку сейчас клубы не могут зарабатывать в обычном режиме.





В этой ситуации может быть создан специальный фонд, который будет перечислять деньги туда, где они будут особенно нужны. Также идет речь о лимите в 65 процентов дохода на заработную плату.





Накануне УЕФА объявил о переносе дат финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май, из-за пандемии коронавируса. Новые даты пока не определены.





Сообщалось, что УЕФА предложил федерациям, национальным лигам и клубам три варианта календаря до конца сезона: до 30 июня, что маловероятно, 31 июля и 31 августа.