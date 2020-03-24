Семь белорусских хоккеистов дисквалифицированы за договорной матч
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси вынес решение по резонансному делу о договорном матче в национальном чемпионате. 12 ноября 2019-го "Динамо-Молодечно" выигрывало у "Могилёва" со счетом 5:1, но пропустило пять шайб подряд и проиграло — 5:6. На видео можно увидеть, как это происходило. Странным матчем заинтересовались силовики. Предварительное расследование уголовного дела закончено. Когда будет суд, пока неизвестно, но федерация уже отреагировала.
Выяснилось, что обеспечить нужный результат за деньги согласились хоккеисты "Динамо-Молодечно" Алексей Иванов, Сергей Шелег и Вячеслав Лисичкин. Последние двое привлекли ещё Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея, который подключил к заговору Никиту Устиненко. Поражение своей команды они обеспечили, но вознаграждения (от 7 до 15 тысяч долларов на всех) получить не успели. Свою вину упомянутые хоккеисты признали и жалеют о содеянном.
И если дело в отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина прекратили (они помогли следствию), то дело Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега уже в прокуратуре. Дмитрий Амброжейчик, Никита Феоктистов и Артём Волков узнали о планируемом матче в день игры, участвовать в заговоре отказались, но никому о планах злоумышленников не сообщили.
В ходе следствия выяснилось, что тренер "Динамо-Молодечно" Игорь Кривошлык лично и через других лиц в 2019 году сделал более 20 букмекерских ставок на матчи с участием своей команды.
Результат матча аннулировали. Клуб "Динамо-Молодечно" оштрафован на 400 базовых. Дисциплинарные штрафы по 300 базовых (8100 рублей) получили 7 хоккеистов-участников, а также тренер Кривошлык, по 50 базовых (1350 рублей) — трое хоккеистов, которые умолчали о договорном матче.
Иванов, Шелег, Лисичкин, Кучкин, Боярчук, Сырей, Устиненко дисквалифицированы до 31 мая 2021 года. У Кривошлыка дисквалификация бессрочная.
09:39 24/03/2020
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