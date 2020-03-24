Семь белорусских хоккеистов дисквалифицированы за договорной матч

Выяснилось, что обеспечить нужный результат за деньги согласились хоккеисты "Динамо-Молодечно" Алексей Иванов, Сергей Шелег и Вячеслав Лисичкин. Последние двое привлекли ещё Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея, который подключил к заговору Никиту Устиненко. Поражение своей команды они обеспечили, но вознаграждения (от 7 до 15 тысяч долларов на всех) получить не успели. Свою вину упомянутые хоккеисты признали и жалеют о содеянном.





И если дело в отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина прекратили (они помогли следствию), то дело Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега уже в прокуратуре. Дмитрий Амброжейчик, Никита Феоктистов и Артём Волков узнали о планируемом матче в день игры, участвовать в заговоре отказались, но никому о планах злоумышленников не сообщили.





В ходе следствия выяснилось, что тренер "Динамо-Молодечно" Игорь Кривошлык лично и через других лиц в 2019 году сделал более 20 букмекерских ставок на матчи с участием своей команды.





Результат матча аннулировали. Клуб "Динамо-Молодечно" оштрафован на 400 базовых. Дисциплинарные штрафы по 300 базовых (8100 рублей) получили 7 хоккеистов-участников, а также тренер Кривошлык, по 50 базовых (1350 рублей) — трое хоккеистов, которые умолчали о договорном матче.





Иванов, Шелег, Лисичкин, Кучкин, Боярчук, Сырей, Устиненко дисквалифицированы до 31 мая 2021 года. У Кривошлыка дисквалификация бессрочная.