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UFC определилась с местом для боя Хабиб - Фергюсон, он пройдет без зрителей

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против Тони Фергюсона 18 апреля. Поединок должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в штате Нью-Йорк отменили.


Теперь президент промоушена Дана Уайт заявил, что нашел место для проведения турнира UFC 249, главным событием которого и станет бой Нурмагомедов - Фергюсон, но мероприятие пройдет без зрителей.

"Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - приводит слова Уайта MMAJunkie.
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