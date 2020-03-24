



Теперь президент промоушена Дана Уайт заявил, что нашел место для проведения турнира UFC 249, главным событием которого и станет бой Нурмагомедов - Фергюсон, но мероприятие пройдет без зрителей.





"Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - приводит слова Уайта MMAJunkie.