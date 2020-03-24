



Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира, передает "Лента.ру".





33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.





Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



