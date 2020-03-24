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Английский нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр забил гол и поклонился пустым трибунам

Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с "Вестерн Сидней Уондерс".


Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира, передает "Лента.ру".

33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
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