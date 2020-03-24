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Серена Уильямс в страхе самоизолировалась вместе с дочерью

Обладательница 23 титулов Большого Шлемам Серена Уилльямс призналась, что не сразу всерьез отнеслась к коронавирусу, который объявили пандемией.


Теннисистка начала понимать, что все серьезно только после отмены нескольких турниров, после чего приняла решение о самоизоляции вместе со своей дочерью Олимпией.

"Сначала я думала, что коронавирус меня не коснется. Затем отменили турнир в Индиан-Уэллс, и это выглядело для меня странно. И я приняла этот факт как дополнительную возможность для отдыха. Потом турниры начали отменять один за другим и это вызвало у меня тревогу.

Сейчас я осознанно дистанцировалась от людей, где-то на две недели, и многое заставляет меня нервничать. Я имею в виду свое состояние, когда кто-нибудь чихает или кашляет. Поскольку я ни с кем не общаюсь, это все касается моей дочери. Каждый раз, когда она кашляет, я оборачиваюсь и косо на нее смотрю. Я начинаю переживать - все ли с ней в порядке и что мне делать. И вместо того, чтобы спокойно принять решение, я начинаю сильно нервничать и переживать. Но мы с этим справимся", - цитирует Уильямс tennishead.net.
по материалу isport.ua
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