+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский арбитр установил рекорд по количеству назначенных пенальти

Рекорд высшей лиги по количеству назначенных пенальти зафиксирован в чемпионате Беларуси по футболу, передает "Еврорадио".

В матче первого тура "Слуцк" — "Славия" (3:1) арбитр из Минска Сергей Чистов назначил пять 11-метровых! Предыдущий рекорд был установлен почти 16 лет назад в поединке "Белшины" и "Звезды-БГУ", когда было назначено 4 пенальти. И надо же такому случиться — в том матче теперешний арбитр Чистов играл в качестве футболиста за столичный клуб! Он даже пробил первое пенальти и не забил его! Этот интересный факт вспомнила газета "Прессбол".

В Белорусской федерации футбола говорят, что арбитр имел основания для назначения всех пяти пенальти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru