Белорусский арбитр установил рекорд по количеству назначенных пенальти
Рекорд высшей лиги по количеству назначенных пенальти зафиксирован в чемпионате Беларуси по футболу, передает "Еврорадио".
В матче первого тура "Слуцк" — "Славия" (3:1) арбитр из Минска Сергей Чистов назначил пять 11-метровых! Предыдущий рекорд был установлен почти 16 лет назад в поединке "Белшины" и "Звезды-БГУ", когда было назначено 4 пенальти. И надо же такому случиться — в том матче теперешний арбитр Чистов играл в качестве футболиста за столичный клуб! Он даже пробил первое пенальти и не забил его! Этот интересный факт вспомнила газета "Прессбол".
В Белорусской федерации футбола говорят, что арбитр имел основания для назначения всех пяти пенальти.
20:50 23/03/2020
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