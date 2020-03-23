«Весь мир сейчас следит за чемпионатом Беларуси. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда НХЛ завершила сезон (речь о локауте. — Прим. ред.), многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать на чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Кто знает?» — цитирует экс-полузащитника SB.by





Он отметил, что Беларусь остается единственной страной, где футбольный чемпионат не остановили из-за коронавируса, и это, по мнению Глеба, делает наш народ счастливым.





«Коронавирус закрыл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что нужно остановить вирус. УЕФА поступил правильно», — добавил бывший плеймейкер.





Отметим, что в этом году права на показ чемпионата Беларуси впервые приобрели телекомпании из России и Украины.