Барселона рассматривает продажу одного из своих самых дорогостоящих игроков
Барселона будет готова расстаться ближайшим летом с французским нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, каталонский клуб рассматривает три варианта для будущего 29-летнего форварда.
Первый из них — продажа игрока, который за год пребывания в команде не смог оправдать возложенных на него ожиданий, за сумму 100 млн евро.
Читайте также: Звездный новичок Барселоны заявил о трудностях в общении с Месси
Второй вариант — обменять Гризманна на другого футболиста, в подписании которого будет заинтересована Барселона.
Если же ни один из этих сюжетов не будет реализован, каталонский клуб оставит француза и предоставит ему еще один шанс оправдать потраченные на его покупку 120 млн евро.
Ранее сообщалось, что Гризманн задумался об уходе из клуба ради ПСЖ.
18:08 23/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение