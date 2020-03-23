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Суд о "договорняках": все 20 обвиняемых по делу находятся на воле

Суд Московского района Минска в понедельник начал рассмотрение уголовного дела в отношении 20 лиц, обвиняемых в подкупах участников профессиональных соревнований по футболу.

Начало судебного процесса задержалось из-за того, что в суд опоздал адвокат одного из обвиняемых, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Все 20 обвиняемых находятся не под стражей – к ним применена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом расследования дела, на стадии предварительного следствия практически все фигуранты дела признавали вину. По словам собеседника агентства, из-за того, что спортсмены попали под следствие, они были дисквалифицированы. "Некоторые из них получили штрафы со стороны клубов", – сказал собеседник Sputnik.

Материалы дела составляют 35 томов. По словам источника, данный судебный процесс войдет в историю белорусской юриспруденции и спорта из-за такого количества обвиняемых. Он также отметил, что уголовное дело "нельзя назвать сложным, были подобные процессы, схемы не новые". При этом судебное разбирательство может занять несколько недель из-за большого числа обвиняемых.

Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, в материалах дела речь идет об организации "договорняков" в футболе с февраля 2017 года по январь 2019 года.
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