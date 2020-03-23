Мир останется в этом году без спорта - в Японии заявили о невозможности проведения Олимпиады
Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом, заявил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", - сказал он.
Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, передает ТАСС.
Ранее руководитель японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Накануне глава МОК заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки.
В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио, затем об этом также заявила Австралия.
Олимпиада в Токие оставалась последним крупным международным соревнованием в графике на этот год, ранее уже были отменены мировые чемпионаты по футболу, хоккею и ряд других топовых соревнований.
"Белорусский партизан"
12:19 23/03/2020
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