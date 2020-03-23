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Отказ №2: Австралия не сможет собрать свою команду на ОИ-2020

Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020, и готовится к проведению Игр через год.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020 из-за коронавируса примут в течение четырех недель. Канада заявила, что не будет направлять своих спортсменов на Игры-2020.

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях, как в стране, так и за границей", — говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.

По его данным, австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе на полеты, собрать их невозможно.

Олимпийский комитет заявил, что австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.
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