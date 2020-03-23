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Марина Арзамасова: аэропорт в Париже как в страшном фильме

Белорусская звездная бегунья Марина Арзамасова вернулась в Беларусь. Из-за пандемии коронавируса спортсменка задержалась в Португалии и Франции.

Марина Арзамасова: аэропорт в Париже как в страшном фильме
Меня сегодня так переполняет благодарность и счастье!!! Мы прилетели в Минск, все прошло отлично. Но аэропорт в Париже как в страшном фильме... Все закрыто, людей нет, и рейсы только отменяются один за другим.
На самом гейте нам меняют места — и мы сидим в бизнес-классе. Такой приятный подарок Вселенной.
Мы сейчас ушли в самоизоляцию и ближайшие дни будем в ракушке.
Спасибо огромное нашим спортивным руководителям!!! Нашим работникам РЦОПа по легкой атлетике и лично директору Тапунову Геннадию Григорьевичу!!! Всему "Центр Курорт" за супероперативную работу и подбор рейсов! Со мной на связи был консул французского посольства и давал рекомендации по подбору рейса. И еще много-много людей.

Я желаю всем "застрявшим" вернуться домой как можно скорее, здоровыми и не очень потрепанными!

Ребята, #stayathome, давайте быть сознательными и не допускать того ужаса, который накрыл Западную Европу! — написала Арзамасова в Инстаграме.


Для посетителей форума pressball.by Марина Арзамасова оставила дополнительные разъяснения:

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