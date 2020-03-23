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Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады заявили об отказе от участия команд страны в Олимпийских и параолимпийских играх летом 2020 года в Токио.

В своем заявлении ведомства призывают МОК, Международный параолимпийский комитет (МПК) и ВОЗ принять решение о переносе Игр на год ради здоровья и безопасности спортсменов и мирового сообщества.
 
Ранее с аналогичным призывом к МОК обращалось сообщество спортсменов Global Athlete. Президент олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение по поводу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.
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