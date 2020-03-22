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Американского эксперта по допингу отстранили за допинг

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило об отстранении 36-летнего велосипедиста Джона Гливса за нарушение антидопинговых правил. В его организме был обнаружен анаболический стероид оксандролон, сообщает "Лента.ру",

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Отмечается, что он принял наказание от USADA.

Гливс — сотрудник кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. В его профиле на сайте учебного заведения указано, что в сферу его интересов входит допинг и его изучение с разных социокультурных точек зрения.

Гливс был экспертом в деле бывшего американского велосипедиста Лэнса Армстронга. Спортсмен является единственным в истории семикратным победителем "Тур де Франс". В 2012-м его пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга и лишили всех титулов, завоеванных после 1998 года.
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