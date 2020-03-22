Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона
По окончании сезона 2019/2020 шведский форвард итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович может завершить карьеру.
Об этом пишет издание La Gazzetta dello Sport.
Срок действия контракта, подписанного 38-летним Ибрагимовичем с клубом зимой этого года, истекает 30 июня.
Футболист провел в составе "Милана" 10 матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.
19:47 22/03/2020
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