Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона

Об этом пишет издание La Gazzetta dello Sport.





Срок действия контракта, подписанного 38-летним Ибрагимовичем с клубом зимой этого года, истекает 30 июня.





Футболист провел в составе "Милана" 10 матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.