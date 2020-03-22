+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона

По окончании сезона 2019/2020 шведский форвард итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович может завершить карьеру.

Об этом пишет издание La Gazzetta dello Sport.

Срок действия контракта, подписанного 38-летним Ибрагимовичем с клубом зимой этого года, истекает 30 июня. 

Футболист провел в составе "Милана" 10 матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru