Президентская команда одержала шестую победу подряд, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). В команде гостей играл и младший сын президента – Николай Лукашенко. За команду Брестской области играли два хоккеиста из Барановичей – Алексей Дробыш и Виктор Шаритон. На протяжении всей встречи гости имели преимущество, пишет intex-press.by





В первом периоде шайбу забил Олег Антоненко. Он же забил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова.





Лучшими игроками матча признаны Николай Лукашенко, у которого было три голевые передачи, и Вадим Бойко – голкипер брестской команды.