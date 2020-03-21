Николай Лукашенко сыграл в хоккей в Барановичах и стал лучшим игроком матча
В Ледовом дворце города Барановичи 21 марта завершился первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В этот день в нашем городе встречались хоккейная команда президента Беларуси и сборная Брестской области.
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Президентская команда одержала шестую победу подряд, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). В команде гостей играл и младший сын президента – Николай Лукашенко. За команду Брестской области играли два хоккеиста из Барановичей – Алексей Дробыш и Виктор Шаритон. На протяжении всей встречи гости имели преимущество, пишет intex-press.by
В первом периоде шайбу забил Олег Антоненко. Он же забил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова.
Лучшими игроками матча признаны Николай Лукашенко, у которого было три голевые передачи, и Вадим Бойко – голкипер брестской команды.
17:06 22/03/2020
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