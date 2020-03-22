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БФФ не исключает возможности приостановки высшей лиги, но на сегодняшний день оснований для этого нет

Генеральный секретарь БФФ Сергей Жардецкий рассказал, есть ли у федерации планы по остановке чемпионата Беларуси из-за пандемии коронавируса.

"В данный момент мы не рассматриваем варианты остановки чемпионата Беларуси в ближайшие дни из-за эпидемиологической ситуации.

БФФ находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством спорта и туризма страны. Мы внимательно мониторим ситуацию с распространением COVID-19. У нас есть и план А и план Б, которых будем придерживаться в зависимости от того, как будут развиваться события в дальнейшем. Ведь ситуация в мире и у нас в стране развивается достаточно быстро. Федерация не исключает возможности приостановки чемпионата, но, повторюсь, на сегодняшний день оснований для этого нет. В штатном режиме у нас в стране проходят чемпионаты по хоккею, гандболу и другим видам спорта.

Мы разослали всем клубам рекомендации от Министерства здравоохранения по профилактике сезонных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции COVID-19. Также делегаты матчей проинструктированы и должны проверять наличие дезинфицирующих средств в местах общего пользования на стадионах", — цитирует Жардецкого football.by.
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