Белорусских боксеров отправили на карантин

«По прилету нас ждет карантин на 14 дней под Минском. Это не специализированная база для бокса, но там будут необходимые спортивные объекты, где можно организовать тренировочный процесс. Приятного мало, но работать необходимо. А мы планируем готовиться в штатном режиме», – отметил исполнительный директор БФБ Денис Сабалевский.





Так, белорусские боксеры прилетели на родину прямым рейсом Лондон – Минск 20 марта в 16:20.





Отметим, что на квалификационном турнире в Лондоне успешно выступили белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). При этом спортсмены Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг) выбыли из борьбы. Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу заверили, что все достигнутые результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.





Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне значилось 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир был намечен на 13-24 мая в Париже.





Кроме того, на встрече с журналистами министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что поскольку решение об отмене Олимпиады в Токио не принято, белорусские спортсмены ведут плановую подготовку к участию в Играх.





Согласно обнародованным главой Минспорта данным, в настоящий момент 404 белорусских спортсмена находятся за рубежом. Постепенно они будут возвращаться с учебно-тренировочных сборов на родину. Однако по приезду домой каждый из них будет выполнять рекомендованные Минздравом профилактические мероприятия.