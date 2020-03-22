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Американские легкоатлеты призывают перенести Олимпиаду-2020

«Невозможно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса».




Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

Представители USATF обратились к председателю Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Игр.

«Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие является нашим приоритетом. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса», - говорится в заявлении USATF.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
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