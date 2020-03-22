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Нападающий "Баварии" Левандовски пожертвовал €1 миллион на борьбу с коронавирусом

Звезды Бундеслиги запустили платформу We kick Corona.


Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Sport Bild.

Форвард сборной Польши поддержал одноклубников - Леона Горетцку и Йозуа Киммиха, которые ранее запустили платформу We kick Corona.

«Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас, и сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это», - говорится в заявлении Левандовски.
Укринформ
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