Нападающий "Баварии" Левандовски пожертвовал €1 миллион на борьбу с коронавирусом
Звезды Бундеслиги запустили платформу We kick Corona.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Sport Bild.
Форвард сборной Польши поддержал одноклубников - Леона Горетцку и Йозуа Киммиха, которые ранее запустили платформу We kick Corona.
«Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас, и сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это», - говорится в заявлении Левандовски.
09:28 22/03/2020
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