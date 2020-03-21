Пеле выделил Роналду как лучшего игрока современности





Сам знаменитый бразилец ранее удостаивался звания лучшего футболиста ХХ века по версии комиссии ФИФА.





Интересно, что лучшим игроком во всей истории этого спорта Пеле назвал себя. По информации газеты A Bola, 79-летний футболист посчитал этот вопрос достаточно сложным. Он вспомнил таких игроков, как Роналдиньо, Роналду, Зико, Кройфф и Беккенбауэр, но заключил, что лучшим все же был он сам.





"Потому что все сравнивают их со мной", - объяснил Пеле.



