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Пеле выделил Роналду как лучшего игрока современности

Легенда мирового футбола Пеле сказал, что считает португальского спортсмена Криштиану Роналду лучшим футболистом современности, но подчеркнул, что помнить стоит и о Месси, передает телеканал "Звезда".


Сам знаменитый бразилец ранее удостаивался звания лучшего футболиста ХХ века по версии комиссии ФИФА.

Интересно, что лучшим игроком во всей истории этого спорта Пеле назвал себя. По информации газеты A Bola, 79-летний футболист посчитал этот вопрос достаточно сложным. Он вспомнил таких игроков, как Роналдиньо, Роналду, Зико, Кройфф и Беккенбауэр, но заключил, что лучшим все же был он сам.

"Потому что все сравнивают их со мной", - объяснил Пеле.

Бразильский футболист три раза становился чемпионом мира, и ему принадлежит рекорд по количеству побед в качестве игрока. Пеле провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей, пишет ru.oxu.az
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