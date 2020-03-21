В футбольном чемпионате Беларуси грубо ошибся судья





Ни он, ни его первый ассистент Антон Игнатюк не заметили, что футболист гостей Андрей Якимов сыграл левой рукой, остановив мяч, летевший в ворота. Арбитру следовало назначить 11-метровый удар и удалить Якимова. (Александр Бобров)





В итоге «Ислочь» победила «Неман», единственный гол забил форвард сборной Гвинеи