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26-летняя россиянка проходит просмотр в сборной Беларуси по лыжным гонкам

В женской сборной Беларуси по лыжному спорту может появиться очередная россиянка. Об этом сообщил глава Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко.

Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают. Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка.

Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две — будем вести переговоры, — приводит слова Коваленко sb.by.
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