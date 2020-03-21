Василий Уткин готов приехать в Беларусь, чтобы комментировать матчи текущего чемпионата Беларуси по футболу. Как пишет Sputnik, известный российский спортивный комментаторготов приехать в Беларусь, чтобы комментировать матчи текущего чемпионата Беларуси по футболу.





В связи с распространением в мире коронавируса нового типа (COVID-19) были отменены практически все спортивные мероприятия, в том числе футбольные. Беларусь оказалась единственной страной в Европе, где сейчас проводятся внутренние соревнования по футболу.









В пятницу права на трансляцию игр белорусского чемпионата приобрел российский канал "Матч ТВ" – он будет показывать встречи не только республиканского первенства, но и кубка – до конца текущего сезона.





"Я готов приехать хоть в вашу замечательную страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения", – написал Уткин в Twitter в ответ на вопрос, есть ли у него желание работать на белорусских стадионах.









При этом комментатор предупредил: его услуги будут стоить не слишком дешево.