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Не ждали? Уткин готов приехать в Беларусь, чтобы комментировать матчи по футболу

Беларусь в настоящее время – единственная страна в Европе, где проводятся внутренние соревнования по футболу.

Не ждали? Уткин готов приехать в Беларусь, чтобы комментировать матчи по футболу
фото: pressball.by
Как пишет Sputnik, известный российский спортивный комментатор Василий Уткин готов приехать в Беларусь, чтобы комментировать матчи текущего чемпионата Беларуси по футболу.

В связи с распространением в мире коронавируса нового типа (COVID-19) были отменены практически все спортивные мероприятия, в том числе футбольные. Беларусь оказалась единственной страной в Европе, где сейчас проводятся внутренние соревнования по футболу.


В пятницу права на трансляцию игр белорусского чемпионата приобрел российский канал "Матч ТВ" – он будет показывать встречи не только республиканского первенства, но и кубка – до конца текущего сезона.

"Я готов приехать хоть в вашу замечательную страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения", – написал Уткин в Twitter в ответ на вопрос, есть ли у него желание работать на белорусских стадионах.


При этом комментатор предупредил: его услуги будут стоить не слишком дешево.
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