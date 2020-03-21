Александр Глеб: «Сколько денег мне нужно в месяц? Братан, если я скажу, то обычные люди не поймут»
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Футбольная карьера обеспечила тебе безбедную жизнь?
– Да.
– Ты можешь прожить спокойно и качественно оставшуюся жизнь, ничем больше не занимаясь?
– Да.
– Ты много тратишь?
– Что значит много?
– Сколько денег тебе нужно в месяц?
– Братан, если я скажу, то обычные люди не поймут. Ладно. Сто тысяч надо.
– Чего? Евро?
– Да. Шучу, конечно :). На самом деле: за дом заплатить, детей одеть, обуть, удочки купить, накормить семью. Не знаю, сколько получается. Супруга следит за этим.
– Пять тысяч евро?
– Нет. Не хватит.
– Сколько ты можешь потратить, не задумываясь? Спиннинг за 700 евро, например.
– Легко! Это хобби, которое приносит мне удовольствие.
– А на хлеб за 50 долларов?
– Нет.
– Значит, не транжира.
– Нет. Этому я научился в Германии. Деньги мне не упали, они сложно дались. В Беларуси я получал 150 долларов. Сто отдавал родителям и жил на пятьдесят. В Германии год питались с братом в «МакДональдс», чтобы сэкономить и отправить деньги родителям. Я всего добивался сам. Шаг за шагом. Поэтому не разбрасываюсь заработанным.
– Деньги на счету или инвестировал в бизнес, недвижимость?
– Есть везде, где ты назвал, – сказал Глеб.
12:36 21/03/2020
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