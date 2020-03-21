



– Футбольная карьера обеспечила тебе безбедную жизнь?





– Да.





– Ты можешь прожить спокойно и качественно оставшуюся жизнь, ничем больше не занимаясь?





– Да.





– Ты много тратишь?





– Что значит много?





– Сколько денег тебе нужно в месяц?





– Братан, если я скажу, то обычные люди не поймут. Ладно. Сто тысяч надо.





– Чего? Евро?





– Да. Шучу, конечно :). На самом деле: за дом заплатить, детей одеть, обуть, удочки купить, накормить семью. Не знаю, сколько получается. Супруга следит за этим.





– Пять тысяч евро?





– Нет. Не хватит.





– Сколько ты можешь потратить, не задумываясь? Спиннинг за 700 евро, например.





– Легко! Это хобби, которое приносит мне удовольствие.





– А на хлеб за 50 долларов?





– Нет.





– Значит, не транжира.





– Нет. Этому я научился в Германии. Деньги мне не упали, они сложно дались. В Беларуси я получал 150 долларов. Сто отдавал родителям и жил на пятьдесят. В Германии год питались с братом в «МакДональдс», чтобы сэкономить и отправить деньги родителям. Я всего добивался сам. Шаг за шагом. Поэтому не разбрасываюсь заработанным.





– Деньги на счету или инвестировал в бизнес, недвижимость?





– Есть везде, где ты назвал, – сказал Глеб.