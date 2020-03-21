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Александр Глеб: «Сколько денег мне нужно в месяц? Братан, если я скажу, то обычные люди не поймут»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.


– Футбольная карьера обеспечила тебе безбедную жизнь?

– Да.

– Ты можешь прожить спокойно и качественно оставшуюся жизнь, ничем больше не занимаясь?

– Да.

– Ты много тратишь?

– Что значит много?

– Сколько денег тебе нужно в месяц?

– Братан, если я скажу, то обычные люди не поймут. Ладно. Сто тысяч надо.

– Чего? Евро?

– Да. Шучу, конечно :). На самом деле: за дом заплатить, детей одеть, обуть, удочки купить, накормить семью. Не знаю, сколько получается. Супруга следит за этим.

– Пять тысяч евро?

– Нет. Не хватит.

– Сколько ты можешь потратить, не задумываясь? Спиннинг за 700 евро, например.

– Легко! Это хобби, которое приносит мне удовольствие.

А на хлеб за 50 долларов?

– Нет.

– Значит, не транжира.

– Нет. Этому я научился в Германии. Деньги мне не упали, они сложно дались. В Беларуси я получал 150 долларов. Сто отдавал родителям и жил на пятьдесят. В Германии год питались с братом в «МакДональдс», чтобы сэкономить и отправить деньги родителям. Я всего добивался сам. Шаг за шагом. Поэтому не разбрасываюсь заработанным.

– Деньги на счету или инвестировал в бизнес, недвижимость?

– Есть везде, где ты назвал, – сказал Глеб.
Tribuna
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