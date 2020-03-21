Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности
Легенда мирового футбола Пеле сказал, что считает португальского спортсмена Криштиану Роналду лучшим футболистом современности, но подчеркнул, что помнить стоит и о Месси.
Сам знаменитый бразилец ранее удостаивался звания лучшего футболиста ХХ века по версии комиссии ФИФА.
Интересно, что лучшим игроком во всей истории этого спорта Пеле назвал себя. По информации газеты A Bola, 79-летний футболист посчитал этот вопрос достаточно сложным. Он вспомнил таких игроков, как Роналдиньо, Роналду, Зико, Кройфф и Беккенбауэр, но заключил, что лучшим все же был он сам.
"Потому что все сравнивают их со мной", - объяснил Пеле.
Бразильский футболист три раза становился чемпионом мира, и ему принадлежит рекорд по количеству побед в качестве игрока. Пеле провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей.
11:52 21/03/2020
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