+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Председатель Слуцкого райисполкома: судьба команды очевидна — скорее всего, она покинет высшую лигу

Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский рассказал о ситуации в "Слуцке", который лишился финансовой поддержки со стороны сахарного комбината.

Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных слутчан занимаются футболом. На мой взгляд, это классический пример того, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, детище сахарорафинадного комбината, в самом деле социальный проект. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался.

На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, большинство, в том числе и представители концерна "Белгоспищепром", проголосовали против дальнейшей поддержки клуба. Работникам, которые входят в наблюдательный совет, все равно…

Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна – скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, — цитирует Янчевского "Слуцкий край".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru