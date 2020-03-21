Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных слутчан занимаются футболом. На мой взгляд, это классический пример того, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, детище сахарорафинадного комбината, в самом деле социальный проект. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался.





На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, большинство, в том числе и представители концерна "Белгоспищепром", проголосовали против дальнейшей поддержки клуба. Работникам, которые входят в наблюдательный совет, все равно…





Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна – скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, — цитирует Янчевского "Слуцкий край"



