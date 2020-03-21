Динару Алимбекову довели до слёз?





В этом сезоне я столкнулась с таким количеством критики, что, наверное, ни один спортсмен нашей сборной столько [пауза. Сдерживает слезы]. Ой, блин...





Тяжело так?

[Кивает головой]





[После паузы] Давайте не будем об этом





Как это переживать? Ведь это непросто. Нужна сила воли.

Впервые с таким столкнулась. Может, и из-за этого мне было сложно. Сначала тебя хвалят, а потом резко высказывают претензии и ожидания. На следующей тренировке ты забываешь об этом и настраиваешься на дальнейшую работу. У меня так было. Думала, будет новая гонка, пробегу нормально, и они успокоятся. Но нет. Гонка не приходила. Не хочу что-то доказывать болельщикам. Сначала нужно доказать самой себе, что все возможно, что я не зря тренируюсь. А болельщики оценят, — cказала спортсменка в эфире телеканала "Беларусь 5" в программе "Спорт-кадр".











