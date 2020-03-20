



Субботние матчи чемпионата появились в расписании «Матч ТВ. Футбол 1». В 13.55 главный футбольный канал России начнет показывать игру между «Слуцком» и мозырской «Славией».





Будет чемпионат Беларуси транслироваться и в Украине. Права на турнир приобрел украинский канал «Спорт 1».



