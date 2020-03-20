Футбольные фанаты не стали бойкотировать чемпионат

Значительную часть новостей о коронавирусе составляют сообщения о переносе или отмене массовых мероприятий. Новый фильм о Джеймсе Бонде вместо апреля мы увидим в ноябре (если доживём), а переживать за группу VAL во время "Евровидения-2020" не нужно вообще: конкурса не будет.





Концерты массово отменяются и в Беларуси, но есть мероприятия, которые за "психозными" трендами не бегут. Например, 19 марта, несмотря НИ НА ЧТО, начинается чемпионат Беларуси по футболу. На стартовый день назначены две встречи: "Шахтёр" vs "Торпедо-БелАЗ" и "РЦОР БГУ" vs "БАТЭ".





Накануне тему безопасности болельщиков в интервью БелТА поднял руководитель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов. Спортивный чиновник рассказал, что с распространением коронавируса АБФФ борется методичками, опубликованными на собственном сайте.





"Что касается самих стадионов, никакого специального контроля на входах не планируется”, — добавил Базанов.





Что об этом думают футбольные болельщики? Еврорадио достучалось до фанатов некоторых футбольных клубов Высшей лиги.

БАТЭ

По ответам болельщиков борисовского клуба, среди которых админы фан-паблик ВК, можно понять, что какой-то единой стратегии "жёлто-синие" не имеют — "это дело каждого".





Иван: "Конечно же, это всё очень личное. Но я точно игнорирую любые массовые мероприятия и не одобряю халатности как клуба, так и нашего государства".





Владимир: "Моё мнение, что за здоровьем надо следить всегда. На данный момент в Беларуси не та ситуация, чтобы отменять что-то".





Тимур: "Для фаната цвета клуба и сам клуб — это и есть вирус, который живёт внутри, поэтому все, кто сможет поехать на футбол в Минск, поедет. Любой выезд — это закон".

Ислочь

Мы не хотим сказать, что фанов "Ислочи" мы не нашли, потому что их не существует, но факт: если у них и есть фанатская группа, то она хорошо скрыта! Поэтому за комментарием мы обратились к пресс-секретарю ФК "Ислочь" Александра Голенчуку.









Клуб поддерживает контакт с фанатами. Голенчук уверяет, что болельщики будут ходить на стадион. Но не всё так безоблачно. Встречу фанатов с командой, которая традиционно проходит перед стартом чемпионата, в этом году отменили. Причём инициатором выступил клуб:





"В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава по ограничению спортивно-массовых мероприятий футбольный клуб "Ислочь" принял решение перенести встречу команды с болельщиками, которая традиционно проходит в преддверии старта чемпионата", — говорится в заявлении клуба.

“Динамо-Брест”

Наши вопросы администраторы фанатской группы "Динамо-Брест" проигнорировали. Но из публикаций в 8-тысячном паблике "Бело-Синяя Жизнь" понятно, что коронавирусом брестчан не запугать: там содержится призыв посетить домашний матч со "Смолевичами", который пройдёт 20 марта.

“Шахтёр”

"От тех, с кем лично разговариваю, не слышал, чтобы собирались отказаться от посещения матчей", — говорит о болельщиках "Шахтёра" пресс-секретарь клуба Владимир Володько.





Он уточняет, что в команде паники по поводу коронавируса нет: "Конечно, все стали более ответственно относиться к гигиене. Федерация приняла решения играть — надо играть. Что ещё остаётся?"





Действительно, если у болельщиков есть выбор: идти на стадион или нет, — то футболистам так или иначе придётся выходить на поле, пока чемпионат будет продолжаться.









Из-за коронавируса отменяются или переносятся национальные кубки во многих

европейских странах. У нашей соседки Украины с 18 марта остановилось проведение всех футбольных матчей. То же самое в России: "Премьер-лига" поставлена на паузу до 10 апреля.





Что касается международных соревнований, то УЕФА прекратило розыгрыш нынешних Лиги чемпионов и Лиги Европы и приняло решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года. Таким образом, впервые континентальное первенство пройдёт в нечётный год. Последний раз чемпионат Европы по футболу переносился из-за Второй мировой войны.



