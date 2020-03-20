Андрей Капский, Кирилл Альшевский, Михаил Залевский, Денис Щербицкий и Алеся Катеринич провели стрим для болельщиков. Детали — в Из-за пандемии коронавирусапровели стрим для болельщиков. Детали — в материале pressball.by.





Глава БАТЭ Андрей Капский начал с обращения к фанам в непростое время:





Нам дорого здоровье наших поклонников, футболистов и тренеров. Прислушались к рекомендациям Минздрава и решили отказаться от живого общения. Могу лишь пообещать, что команда продолжит набирать темп и вместе с этим будет показывать красивую игру, а вы за нас красиво болейте.





Думаю, всем понравится наша разработка, — продолжил Капский о новом фирменном стиле. — Решение по редизайну далось непросто. Очень близкий и ценный для нас логотип мы видоизменили — отдали дань уважения времени и моде. Наши международные партнеры нас к этому подтолкнули. Мир движется в ритме цифровизации — мы вынуждены работать в более мелких форматах, чтобы эти мелкие форматы читались. Это один из посылов, почему пришлось прибегнуть к такой мере.









Заместитель генерального директора БАТЭ по коммерческим вопросам Алеся Катеринич подчеркнула, что изменения корректнее считать не революционными, а эволюционными:





Это не ребрендинг, а редизайн. Мы оставляем наши исконные цвета, наш старый логотип идеален. Да, мы пришли к упрощению, но оставили дорогие сердцу болельщика элементы.





Карты открылись, когда зрителям включили имиджевый ролик:





Так отныне выглядит логотип "желто-синих":





Первым мнением об обновленной эмблеме поделился голкипер Денис Щербицкий:





Впечатления только положительные. Не каждому, может, сначала понравится этот логотип. Точно так же, как у "Ювентуса". У "Юве" сначала сделали новый логотип, и все сказали: "Ай, что это такое?" А теперь уже не могут представить, как раньше было иначе. То же самое и у нас. Главное, что сохранили традиции БАТЭ. Думаю, в скором времени все будут наслаждаться новым логотипом.





На вопрос о сроках реабилитации после повреждения Щербицкий ответил уклончиво: "Дай бог, скоро буду на поле. Играть пока не готов, но восстановление идет по плану".





Андрей Капский признался, что пока только привыкает к изменениям:





Я давно увидел лого. Прошло какое-то время, но не могу сказать, что уже отошел. В принципе, я привык к новому логотипу, он стал мне близок. Помимо лого, у нас еще много идей. Думаю, болельщики получат еще много дивидендов в виде атрибутики, других вещей. Даже в этом году поклонники получили набор в виде карты, вымпела и значка, символизирующий начинку нашего логотипа. Считаю, мы очень креативно подошли к этому вопросу. Это движение, это то, чего нам порой не хватало. Межсезонье, затишье, а мы подогрели интерес болельщиков. Кажется, получилось неплохо.





Редизайн клубного автобуса, запуск в продажу новой коллекции атрибутики и одежды — клубный менеджмент действительно готовит массу сюрпризов. Официальный сайт "желто-синих" изменения уже затронули:









Но главной темой разговора на стриме было преображение эмблемы.





Арт-директор российской студии Quberten Андрей Горбунов рассказал, что символизируют элементы изображения:





Флаг — ключевой элемент логотипа. Мы уделили ему очень много внимания. Для начала мы изменили силуэт флага — наклонили его влево и сделали более геометричным, чтобы флаг стал решительным, агрессивным, злым, чтобы спортивная злость в нем появилась. Также заложили в него очень много смыслов. Это и отсылка к исторической эмблеме заводской команды. Помните? Там была просто нарисованная молния. Это и символ завода БАТЭ. Две полоски символизируют флаг города Борисов. То есть, несмотря на то, что логотип выглядит очень просто, в нем очень много смыслов.





Почему слева флаг не касается окружности? По очень простой причине: при уменьшения масштаба возник бы неприятный "залип". Чисто технический момент. Если посмотрите на новый логотип Volkswagen, они то же самое сделали: нижний элемент тоже не доходит до окружности.





Дизайнеры Quberten не так давно разработали айдентику хоккейного минского "Динамо" и новые логотипы клубов белорусской экстралиги. Если осовремененный облик "зубров" многим (хотя и не всем) пришелся по душе, работа Quberten с клубами ЧБ скорее напоминала конвейер — логотипы мало отличаются друг от друга, лишены уникальности.





В Борисове результатом полностью удовлетворены.





Это как будто ковры убрали со стен, — пошутил главный тренер Кирилл Альшевский. — Когда я в первый раз увидел новый логотип, не сразу все понял. Но в процессе он стал нравиться все больше и больше.





Алеся Катеринич прокомментировала исчезновение национального орнамента:





Мы уже оформили 6000 "Карт настоящего болельщика ФК БАТЭ". Так вот, когда мы получили готовые карты, я увидела, что вышиванка (имеется в виду национальный орнамент. — Прим.) "шумит". То есть на карте очень сложно прочитать буквы: они просто превращаются в белые точки. Для меня это было огромным разочарованием, наш старый логотип был интегрирован в карту не очень удобно. Эта история в августе прошлого года также подтолкнула к редизайну.









Клуб не понес затрат на редизайн логотипа. Расходы взяли на себя партнеры и спонсоры, — предупредил Капский упреки в расточительстве. — Более того, новая концепция нашего фирменного стиля подтолкнула их к новым проектам, развитию сотрудничества и увеличению помощи клубу.





Следом была представлена новая форма борисовчан.





Помимо нее, бренд "Этелье" представил коллекцию одежды для игроков.





— Мы будем первой командой в стране, которая будет иметь фирменный стиль не только на поле, но и вне его, — заметил Капский.





В процессе стрима "голос Борисов-Арены" Константин Каверин пытался шутить, но из раза в раз неудачно. Один из эпизодов:





— Мы в прямом смысле слова заразили этим весь офис, — сказала Катеринич о работе над редизайном.





— Если кто-то только что подключился к трансляции, речь совершенно не о том, о чем вы подумали. Мы говорим о желании видоизмениться, — вставил Каверин.





— Кость, ну не смешная тема. Не надо так, — осек диктора Капский.





Каверин вообще нередко проявляет нетактичность, но, похоже, поведение ведущего "редизайну" не подвергнется.





Финалили стрим ответы на вопросы болельшиков.

Об игровой философии

В клубе остались те же люди, а изменится ли футбол?

Кирилл Альшевский: У нас и в прошлом году был неплохой футбол. Единственное, наш оппонент набрал большее количество очков, чем мы. Поэтому не получилось занять первое место. В этом году мы планируем чуть-чуть видоизменить игру, уже стараемся это делать. Добавим чуть вариативности, разнообразия в атакующих действиях. Думаю, за счет этого мы прибавим. Плюс хотелось бы играть в атакующий футбол, чтобы радовать наших болельщиков, собирать полные трибуны. Для нас это очень важно: предыдущие два матча (в Кубке страны. — Прим.) мы сыграли по принципу "не важно, сколько нам забьют, главное — сколько забьем мы".





Если бы выловили золотую рыбку и она сказала, что парни заиграют точно так же, как команда, которую вы назовете, какой бы клуб выбрали?

Не назову конкретный клуб… Больше нравятся скорее те или иные аспекты игры в различных командах. Понятно, что одна из лучших команд, которые прессингуют, атакуют, — "Ливерпуль". А вот игра без мяча на своей половине поля лучше у мадридского "Атлетико", например. Контроль мяча — это "Ман Сити". Хотелось бы все лучшее интегрировать в нашу команду.





О памяти

Увековечим ли мы как-нибудь память Анатолия Капского в скором времени?

Андрей Капский: Скажу так: все, что зависело от клуба, мы сделали. Мы предприняли все шаги, обратились во все инстанции по этому вопросу. Я думаю, это вопрос времени. Наверное, оно еще слишком мало, чтобы это решение принялось. Думаю, со временем это все произойдет. Конечно же нам — менеджменту клуба, болельщикам, игрокам — в первую очередь надо добиваться высоких спортивных результатов на поле, чтобы о нашем клубе говорили, чтобы не забывали о том человеке, который сделал очень многое, сделал все для этого клуба. Конечно же, при помощи государства, при помощи той поддержки, которую государство оказывало, партнеров, которые были рядом, людей, которые вместе с ним проделали этот путь. Все мы благодарны. Я думаю, это просто вопрос времени. История клуба была большой, а станет еще больше, в том числе во имя Анатолия Анатольевича Капского. Надеюсь, это не заставит себя ждать.

Об атмосфере в коллективе

Какие мероприятия проводятся для поддержания командного духа?

Кирилл Альшевский: Бывают и вечера пятницы. Знаю, например, что после последней игры ребята собирались вместе, общались. Это очень чинно, прелестно. Важно, когда парни общаются и вне футбольного поля. Я готов этому всячески способствовать, выделять под это время и относиться ко всему с пониманием.





Андрей Капский: После двух побед в последних матчах в раздевалки случились нововведения. Видно, что команда живет общим делом — там дух такой! Очень такая драйвовая история. Не могу рассказать, что там происходит, но это очень объединяет.

О коронавирусе

Есть ли план "Б" на случай переноса или паузы в чемпионате из-за коронавируса?

Кирилл Альшевский: Плана "Б" нет. Если это случится, потом будет очень большое количество матчей в сжатый отрезок времени. И это проблема: разные футболисты воспринимают нагрузку по-разному. Из этого и будем исходить.