Игра пройдет 20 марта на стадионе "Брестский" и начнется в 18:00.





До ее начала у зрителей не будет возможности развлечься в фан-зоне, закрытой в связи с рекомендациями министерства здравоохранения Беларуси.





Также брестский клуб уменьшил количество входов на стадион до четырех. На каждом из них будут стоять сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии, чтобы с помощью тепловизоров измерить температуру тела и оценить общее состояние людей.





"Мы просим болельщиков ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Пожалуйста, не посещайте стадион в случае, если у вас имеются малейшие признаки ОРВИ (температура, кашель, насморк). "Динамо-Брест" с уважением отнесется к решению каждого болельщика остаться дома и уделить время заботе о своих близких", – говорится в обращении клуба.





Также при досмотре представители милиции будут работать в перчатках и специальных масках.





Помимо матча "Динамо-Брест" – "Смолевичи", 20 марта пройдет еще одна игра, в которой минское "Динамо" примет брестский "Рух", передает sputnik.by









Напомним, что белорусский чемпионат - единственный в Европе и почти единственный в мире, который не приостановлен в связи с пандемией коронавируса.







