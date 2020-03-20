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И рыбку съесть... На матче "Динамо-Брест" болельщикам будут мерять температуру

Футбольный клуб "Динамо-Брест" в связи с распространением коронавируса опубликовал список профилактических мер, которые будут использованы перед домашним матчем первого тура Высшей лиги со "Смолевичами"

Игра пройдет 20 марта на стадионе "Брестский" и начнется в 18:00.

До ее начала у зрителей не будет возможности развлечься в фан-зоне, закрытой в связи с рекомендациями министерства здравоохранения Беларуси. 

Также брестский клуб уменьшил количество входов на стадион до четырех. На каждом из них будут стоять сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии, чтобы с помощью тепловизоров измерить температуру тела и оценить общее состояние людей.

"Мы просим болельщиков ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Пожалуйста, не посещайте стадион в случае, если у вас имеются малейшие признаки ОРВИ (температура, кашель, насморк). "Динамо-Брест" с уважением отнесется к решению каждого болельщика остаться дома и уделить время заботе о своих близких", – говорится в обращении клуба.

Также при досмотре представители милиции будут работать в перчатках и специальных масках.

Помимо матча "Динамо-Брест" – "Смолевичи", 20 марта пройдет еще одна игра, в которой минское "Динамо" примет брестский "Рух", передает sputnik.by


Напомним, что белорусский чемпионат - единственный в Европе и почти единственный в мире, который не приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
"Белорусский партизан"
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