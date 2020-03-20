«Ему били, били и били»





Вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин завершил карьеру в 41 год, что по нынешним меркам очень поздно. Он настолько любил футбол, что постоянно оттягивал уход из него, принося пользу своей команде, радость болельщикам и подрывая свое здоровье.





«Лев Яшин всегда работал на износ, — рассказывал в одном из интервью его многолетний партнер по „Динамо“ Эдуард Мудрик. — На каждой тренировке он принимал на себя сотни ударов. Ему били, били и били — в живот, в ноги, в голову попадали. Конечно, это не могло пройти бесследно. Когда в тебя тысячи раз бьют, наверное, сложно остаться здоровым. Вот у него и были кучи различных проблем».





Особенно серьезно подорвалось здоровье Яшина после его ухода из спорта. Он был назначен на руководящую должность в клубе и стал намного меньше двигаться — большая часть жизни стала проходить не на поле, а в кабинете. Холестериновые бляшки начали закупоривать вены на ногах. При этом болезнь сопровождалась сильными и постоянными болями. Сюда же можно добавить застарелый гастрит, который перерос в язву. Ну а главное — Лев Иванович не собирался бросать курить. К сигаретам вратарь пристрастился еще во время футбольной карьеры. Все тренеры знали о пагубной привычке, но запретить не могли — как запретишь Яшину?









«Зачем мне нога? Я в футбол не играю»





В начале 80-х годов Яшин перенес первый инсульт, в результате чего хуже стали работать одна рука и нога. Врачи буквально требовали лечь в больницу, но ни они, ни супруга Валентина Тимофеевна убедить не смогли. А зря — потому что одна из следующих поездок за границу в Венгрию с ветеранами «Динамо» в 1984 году закончилась плачевно.





Лев Иванович отплясывал на банкете, но когда после садился в автобус, перестал чувствовать ногу. Сам он подумал, что у него второй инсульт. Пришлось срочно ехать в местную больницу. Но там легенде советского футбола провели неудачную операцию. Выход был один — возвращаться в Москву и обращаться к своим хирургам. Но время было упущено — в столице врачи приняли решение ампутировать левую ногу из-за образовавшейся гангрены.





Когда в больнице после наркоза Лев Иванович пришел в себя, то, увидев заплаканную жену, сказал ей: «Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю».





Потеря ноги оказалась не последним испытанием для Льва Яшина, при том, что он всегда оставался на позитиве. Он очень любил ходить с партнерами по команде в баню. Не отказался от традиции и после операции — друзья заносили его в парилку на руках.





Вскоре у Льва Ивановича бнаружили рак легких. Это как раз и было следствием регулярного курения. Он сам понимал, что это никак не способствует продлению жизни, но поделать с собой ничего не мог.





В последние месяцы жизни Лев Яшин практически не выходил из дома. Исключение он сделал ради 60-летнего юбилея, приехав на торжество по этому случаю. Вот как описывала его выход в свет газета «Футбол. Хоккей».





«Чего стоил один выход Яшина в зал! Тяжело опираясь на костыль, поддерживаемый женой и друзьями, он продвигался из-за кулис к своему месту в первом ряду партера, а зал, дружно встав, устроил овацию. До чего же привыкли мы размахивать знаменами и транспарантами, а Яшин в ответ на овации сделал самый что ни на есть человеческий жест — взметнул над головой костыль в знак приветствия и медленно, припадая на протез, прошел, окруженный людским скопищем, свои десять метров. Смотрите, мол, жив курилка!..»





Это было последнее появление Льва Яшина на людях. В начале 1990-го он слег окончательно. Предчувствуя скорый уход легендарного футболиста, друзья сумели достучаться до властей и пробили для вратаря звание «Героя Социалистического труда». Жаль, что руководство страны само не догадалось сделать это раньше. В итоге президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о присвоении звания 7 марта, а 14-го медаль планировали вручить Яшину у него дома.





«Поезд уходит...»





Вот воспоминания о том дне партнера Яшина по сборной СССР Никиты Симоняна.





«С Алексеем Парамоновым мы поехали на квартиру к Яшиным. Лев Иванович сидел на диване, рядом с ним Озеров, Геннадий Хазанов и Володя Федин, его многолетний друг. Здесь же в комнате врач и санитары. Лев Иванович выглядел очень плохо: впалые, с бледной желтизной щеки, глубоко запавшие глаза, он ужасно похудел. Впечатление — более чем тягостное. Я присел рядом и сказал: „Поздравляю тебя, Левушка“. «Да за что мне такая высокая награда? — он говорил тихо, как будто был в чем-то виновен. — Ведь в нашем спорте есть более достойные. Разве это не так, Никита?».





Присутствовавший также на встрече артист Геннадий Хазанов рассказывал, что ему Лев Яшин шепотом произнес такую фразу: «Гена, зачем мне эта звезда, когда я уже умираю?»





Лев Иванович всю жизнь был очень скромным человеком, а потому вся эта суета с вручением была ему не по душе. Изначально планировался приезд лично Горбачева, но в последний момент у него что-то поменялось в графике, и он прислал вместо себя депутата Рафика Нишанова. Медаль в итоге вручили и даже по традиции обмыли армянским коньяком.





Спустя несколько дней здоровье Льва Ивановича резко ухудшилось. Его отвезли в ЦКБ, где 20 марта 1990 года он скончался. Последние минуты жизни с Яшиным провела его супруга Валентина Тимофеевна: «Когда Лева умирал, я сидела у его кровати. Он шепчет: „Слушай, поезд уходит, давай поедем побыстрее, вон моя куртка висит“».



