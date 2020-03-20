В Рогачеве арестован директор батутного центра

Согласно материалам дела, в 2017 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и, спустя некоторое время, открыл в Рогачеве батутный центр. Для этих целей он взял кредит в банке, а также привлек денежные средства своих друзей и знакомых. Обвиняемый убедил состоятельных граждан вложить деньги в его бизнес под устную гарантию ежемесячной выплаты процентов от прибыли.





В ходе проведения следственных действий обвиняемый рассказал, что его бизнес-проект не принес ожидаемую прибыль. По словам мужчины, ему стало не хватать денег как для выплаты обещанных процентов, так и для содержания батутного центра. При этом он продолжал вести расточительный образ жизни. Чтобы покрывать свои расходы, мужчина стал жить за счет чужих средств – брать в долг под различными надуманными предлогами, скрывая свою неплатежеспособность. Так, мужчина убедил потерпевших дать ему взаймы крупные суммы денег якобы для реализации прибыльного проекта – открытие батутного центра в Минске. В действительности же взятые взаймы деньги были направлены на частичный возврат других долгов и на личные нужды.





По словам потерпевших, они не смогли устоять перед коммуникативными способностями обвиняемого, поддались на его дар убеждения и эффективную самопрезентацию. По истечении оговоренных сроков возврата долга потерпевшие стали требовать вернуть деньги. Когда мужчина перестал выходить на связь, обманутые граждане обратились в милицию.



