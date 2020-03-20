- Удачно забросили, реализовали свои возможности. То, чего нам не хватало в предыдущих играх, поскольку моментов было много. Фортуна нам отдала долги за прошлые игры, или просто мы это заслужили, выиграли уверенно, в том числе по счету.





- Счет в серии говорит о том, что полуфинал был легкий?





- Были моменты, когда чаша весов могла качнуться то в одну, то в другую сторону. Не скажу, что в этой серии должно было быть семь матчей. Получилось пять, считаю, что это закономерно. Не скажу, что полуфинал был легким или сверхсложным. Приходилось преодолевать трудности, и мы с этим справились.





- Поможет ли команде дополнительное время на отдых перед финалом?





- В любом случае отдых — это хорошо, а то постоянно игры-игры. Правда есть вероятность потерять игровой тонус. Впереди у нас около недели, думаю, отдохнем, подготовимся, поработаем. Тренерский штаб скажет, как мы будем тренироваться. Подойдем к финалу в полной боевой готовности.









- Экстралига — практически единственный профессиональный чемпионат в мире, который продолжается. Хорошо, что его не остановили или стоило бы досрочно завершить турнир?





- Не могу принимать решение, сколько людей, столько и мнений. Я довольно скептически отношусь к тому, что мы продолжаем играть. Если все лиги прекратили играть, значит доля правды в этом есть, к примеру, в Италии, где не очень серьезно подошли к этому вопросу.





Не хотелось бы повторить их путь, и, надеюсь, мы его не повторим. Все меры безопасности предпринимаются, моем руки чаще. Раз приняли решение что будем играть, значит будем играть. Остается только выходить и действовать в полную силу, — приводит слова игрока belarushockey.com.







