Не только счет, но и ход этого матча напомнил знаменитую игру борисовчан с мюнхенской «Баварией». Результат тем более удивителен, если учесть, что минчане изрядно обновились в межсезонье, потеряв ряд лидеров, пишет "Солидарность"





И, кстати, привет тому, кто отвечает в БАТЭ за селекцию. Экс-чемпионы Беларуси, даже утратив титул, проявили пассивность на трансферном рынке, ограничившись возвращением Павла Нехайчика и Александра Володько. А вот «Энергетик» сработал, похоже, на «отлично». Один из новичков, узбек Джасурбек Яхшибоев сделал дубль при помощи другого, камерунца Жуниора Атеменга. А точку в матче поставил черногорец Душан Бакич, который в Минске тоже без году неделя.





Энергетик-БГУ (Минск) – БАТЭ (Борисов) – 3:1 (Яхшибоев, 27, 34, Бакич, 88 – Скавыш, 64)













Первое впечатление: бывший чемпион Беларуси не сделал выводы из прежних ошибок. Мало того, добавились новые проблемы: в центре обороны зияет чудовищная дыра.





Конечно, по одному матчу не стоит делать выводы. Но и оснований думать, что БАТЭ в этом году вернет себе «золото», пока немного.





…Хотя «Бавария» в том сезоне в итоге выиграла Лигу чемпионов.