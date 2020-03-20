В сборной Беларуси хоккеисты не жмут руки и не выпивают сто граммов

— Поездка в Венгрию, по крайней мере в данный момент, у нас не отменена, в плане она еще значится. С латышами спарринги под вопросом, потому что граница закрыта. Закон для всех един, мы не имеем права его нарушать, — сказал Михаил Захаров.





О своем отношении к коронавирусу главный тренер сказал так:





— Честно, даже не задумывался. Наверное, не боюсь, чего его бояться? В принципе, надо правильно себя вести, меньше общаться с людьми. Но в магазины хожу, в рестораны хожу, на тренировки хожу — везде хожу. Наверное, не боюсь.





В Казахстане ввели чрезвычайное положение, "Барыс" даже отказался от участия в плей-офф КХЛ, хотя вышел во второй раунд.





— Это Казахстан. У нас в раздевалке все руки моют — до и после тренировки. Это первое. Мы не жмем руки, не обнимаемся, это запрещено в раздевалке. Баня у нас должна быть каждый день, все врачи ее рекомендуют. А также еще один вариант, но он запрещен для хоккеистов, — улыбнулся Захаров. — Слышал, что сто грамм можно выпивать, но мы не стали. В 10 утра и был инструктаж первым делом. И доктор всех проверяет.







