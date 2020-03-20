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Кирилл Грищенко: «Понимаю, что дисквалификация будет. Так или иначе, но эти запрещенные препараты как-то у меня оказались»

Чемпион II Европейских игр, лишенный этого звания, как уличенный в приеме допинга, белорусский борец Кирилл Грищенко уверен, что дисквалификации ему не избежать.

«Я, в принципе, еще надеюсь на лучшее. Тренируюсь. По соседству с нами — зал Константина Маханькова, там есть маты. Приходят друзья-борцы, мы с ними работаем… Я понимаю, что дисквалификация будет. Так или иначе, но эти запрещенные препараты как-то у меня оказались и отвечать придется. Вопрос в том, сколько лет мне насчитают. Если два — есть неплохой шанс вернуться. Отсчет моего отстранения начался с июля. Через несколько месяцев год, считай, сгорит. Еще год и можно попытаться вернуться.

Если проводить параллели с таэквондистом Арманом Маршаллом Силлой, судиться смысла нет. У Силлы были какие-то доказательства того, что ему препарат подсыпали. У меня их просто нет. Несколько месяцев я был очень злой, постоянно на нервах. Но на каком-то этапе понял, что, если продолжать себя накручивать и жить этой историей, ни к чему хорошему это не приведет», – сказал Грищенко.
Tribuna
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