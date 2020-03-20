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В Токио прибыл олимпийский огонь

В пятницу, 20 марта, из Афин в Токио прибыл огонь Олимпийских игр 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс.

Огонь был зажжен на Панафинейском стадионе в Афинах в прошлый четверг.

«В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей», — сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Сообщалось, что в случае отмены Олимпиады в Токио этим летом Япония потеряет 74,2 миллиарда долларов.

Ранее министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото допускала возможность переноса летней Олимпиады из-за эпидемии коронавируса.

В свою очередь в МОК заявляли, что не планируют отменять или переносить Олимпиаду из-за эпидемии. Позже организация подтвердила эти намерения.
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