В Токио прибыл олимпийский огонь

Об этом сообщает Интерфакс





Огонь был зажжен на Панафинейском стадионе в Афинах в прошлый четверг.





«В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей», — сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).