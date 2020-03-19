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Александр Макрицкий: не вправе рассуждать, правильно или нет, что продолжаем играть. Для этого есть специальные органы

Наставник "Юности" Александр Макрицкий подвел итоги матча с "Динамо-Молодечно" (6:0) и всей полуфинальной серии в целом (4-1).

- Серия была довольно сложная, несмотря на счет 4-1. Не все так просто складывалось. Были матчи, где тяжело давались победы, плюс проигранный поединок. Тем не менее, считаю, что наша команда по ходу серии выглядела предпочтительнее и была сильнее. Немного нам мешала реализация собственных моментов, вовремя забитого гола — этого не хватало. Вопросы были и по удалениям.

Финал — это другое соревнование. Здесь нет мелочей, каждый момент очень важен. Очень важно подготовиться и восстановиться. По возможному сопернику никаких комментариев. Кто будет, тот будет. Это не важно. Важно, как мы будем играть. Мы сделаем максимум для того, чтобы выиграть Кубок.

- Довольны ли тем, что хоккей в Беларуси продолжается?

- Я не вправе рассуждать, есть специальные органы, которые решают. На данный момент запретов нет. Играем, — цитирует наставника "Белорусский хоккей".
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