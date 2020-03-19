У белорусских биатлонистов все тесты на коронавирус отрицательные

Руслан Васильев, белорусские биатлонисты уже 15 марта сразу после воскресного завтрака выехали домой наземным транспортом, предпочтя его любым вариантам авиационного сообщения. Ранним утром понедельника – около пяти часов – все уже были в Раубичах. Таким образом, как информирует колумнист Sputnik белорусские биатлонисты уже 15 марта сразу после воскресного завтрака выехали домой наземным транспортом, предпочтя его любым вариантам авиационного сообщения. Ранним утром понедельника – около пяти часов – все уже были в Раубичах.









При этом, во-первых, команда находится на карантине. Во-вторых, на учебно-тренировочном сборе, ибо, как объяснял капитан мужской сборной Антон Смольский: "После сезона еще нужно поработать хотя бы неделю. Для восстановления капиллярной и сердечно-сосудистой системы". В-третьих, все стреляющие лыжники сдали тесты на коронавирус…





В минувшую среду я связался с Анной Сола, прося ее подвести итоги сезона-2019/2020 и заодно, разумеется, предлагая форматы общения. С несколько ироничной интонацией. Дескать, можно использовать "вайбер", можно по телефону, и только встретиться нынче вряд ли доведется. Анна ответила так: "Если вы не боитесь, то можем и встретиться! Ну, а вообще пришли результаты анализов – все здоровы!"





И слава богу! Женской сборной Беларуси без того сильно досталось в прошедшем, очень трудном и неоднозначном сезоне.

Примат разочарования

Действительно, выступления наших барышень частенько разочаровывали, что в итоге вылилось в смену приоритетов в болельщицких симпатиях. Если в эпоху Домрачевой основное внимание приковывалось к женским стартам, то теперь пальма первенства стала предпочитать мужчин, чьи дела пошли в гору.





Например, в отличие от парней, белорусские дамы не сумели увеличить соревновательную квоту на следующий сезон, для чего надо было занимать в Кубке наций 10-е место. Увы, шансов на это почти не было. Подопечные Василия Лещенко завершили сезон на 12-й позиции, много уступив австрийкам, что и замкнули топ-10.





Однако надо понимать всю природу разочарования. Дело ведь в том, что от лидера женской команды Ирины Кривко априори ожидали очень многого! Борьбы за участие в цветочной церемонии едва ли не в каждой гонке и, конечно, призовых мест. Особенно это касается январских этапов Кубка мира и февральского чемпионата мира в Антхольце. Но тренерская методическая задумка, призванная отложить пик формы Ирины на самые важные старты, к сожалению, не сработала. Кривко на протяжении всех четырех соревновательных месяцев не вышла на максимум, с чем и надо разбираться наставникам.









А учитывая, что явно не удался сезон еще у Алимбековой и Ирины Кручинкиной, ситуация, естественно, усугубилась в сторону печали. Динара постоянно испытывала физический дискомфорт, а кроме того, оказалась не крепка психологически. Ее, как сейчас очевидно, сломала "диванная сволота", что измывалась над спортсменкой оскорблениями в социальных сетях. Конечно, плохо, что Алимбекова столь ранима и восприимчива к негативу, но теперь тренерам должно быть понятно следующее: игнорировать фактор "диванных экстремистов" – себе дороже. Его необходимо превентивно нейтрализовать соответствующей педагогической работой со спортсменами.





Ирина Кручинкина – вообще для меня главная загадка. Почему она растеряла в сезоне-2019/2020 свои лучшие качества – стабильного стрелка, способного развивать пристойную скорость на лыжне, не понятно. За этим спадом видится что-то личное, романтическое, не позволявшее Ирине полностью сконцентрироваться на биатлоне.





Ведь смотрите: ее сестра-близнец Елена – на ходу! Уж кто-кто, а эта Кручинкина, проведшая первый полноценный сезон в Кубке мира, должна занести его в приватный актив. Тяжело стартовав в декабре и столкнувшись со стрелковыми сложностями – Елене в режиме "с колес" пришлось привыкать к новому ложе винтовки, – она, начиная с января, обрела актуальную конкурентоспособность.





Да, чемпионат мира в Антхольце не задался у Кручинкиной. Да, она по-прежнему совершала промахи. Но при этом радовала скоростью лыжного хода, став стучаться в топ-10, даже несмотря на штрафные круги. Кстати, в Раубичах, выиграв гонку преследования чемпионата Европы, Елена сумела войти в клуб "зеро", доказав свою перспективную снайперскую состоятельность. На этапах Кубка мира в Нове Место-на-Мораве и Контиолахти, последовавших после домашнего континентального форума, уже Кручинкина была лидером белорусской сборной.





Наконец, Анна Сола – самая парадоксальная наша надежда! Именно ей принадлежит "белорусский пик" в минувшем сезоне – 4-е место в спринте Рупольдинга, между прочим! Неслабо по определению. Тем же парням такой прогресс пока только грезится. А вот Сола уже знает, как это делать. Но, с другой стороны, Анна запомнилась и поражениями на огневых рубежах: восемь скорострельных промахов на одной "стойке" в сингл-миксте ЧЕ-2020 – тому свидетельство.





Однако! Говоря о женской команде, нельзя забывать, что еще летом-2018 ее у нас не было в принципе. В строю после ухода Домрачевой, Скардино и Писаревой находилась только Кривко. Алимбекова общалась с хирургами, Сола не тренировалась, а тренировала, фамилии сестер Кручинкиных и Сабитовой не были известны широкому кругу болельщиков. Теперь команда есть, и, при всех разочарованиях, сезон показал наличие у нее перспективы. Для той же Сола показательно именно 4-е место в Рупольдинге, а не ее неудачи. В этом я убежден абсолютно.





Анна Сола: у меня клевые болельщики!

– Прежде всего, как ваше здоровье? Ведь вы приболели в Финляндии. Кстати, над вами шутили на тему COVID-19?





– Как без этого было обойтись? Конечно, шутили. Но теперь уже все хорошо – выздоровела.





– Сейчас в Раубичах идет "закатка". Но наверняка проходит и осмысление сезона. Насколько вам удалось реализовать задуманное?





– В процентах определить не возьмусь. Есть позитивные моменты, но что-то однозначно не получилось. Например, очень разочарована своей стрельбой – это правда. Американские горки! Тем не менее, спринт в Рупольдинге ясно дал понять: при хорошей, стабильной стрельбе все возможно! До следующего сезона достаточно времени, чтобы подготовиться, стать лучше.





– Что после январского этапа в Поклюке было с физическим состоянием? И что думаете о сборе в Риднау, где белорусская сборная тренировалась перед приездом в Антхольц: есть ли там свои специфические особенности?





– У меня плохое самочувствие было именно в Поклюке. Соперницы обгоняли, а я даже ускориться не могла. Но только в Поклюке. В Риднау уже чувствовала себя прекрасно. Мне и тренеры говорили: главное-де эту форму сохранить до чемпионата мира. Но в Антхольце, как вы знаете, ничего толкового не вышло. Поэтому касательно горных сборов… Разумеется, уже беседовали с тренерами и пришли к выводу: возможно, не совсем правильно были подобраны места их проведения. Но я не хочу этим оправдывать плохие результаты.





– Стрельба в Раубичах на чемпионате Европы мучает ночными кошмарами?





– Если бы только Раубичи… К сожалению, у меня и без чемпионата Европы накопилось залетов, вынуждающих хвататься за голову! И тут важны мои болельщики. Они по-настоящему клевые! Все воспринимают с юмором и здорово меня поддерживают в самых сложных ситуациях. Спасибо им за это!





– Как вы будете решать противоречие "точность – скорострельность"?





– Все совместимо! Как пример – стрельба лежа в чешской эстафете: я успела изготовиться на чужую установку, перелечь на свою и уйти первой с огневого рубежа.





– По ходу чемпионата мира в Антхольце создалось впечатление, что в женской сборной упал моральный дух...





– Не могу отвечать за всю команду – только за себя. Моральным духом я упала два года назад, когда хотела завершить свою спортивную карьеру. Но потом поняла, что если я сдамся, капитулирую перед неудачами, то лучше все равно не будет.





– Какой момент принесет вам больше счастья: когда закончится "закатка" и вас выпустят с карантина на волю или когда в мае вы вернетесь в Раубичи на сбор?





– Всему свое время! Сейчас я очень хочу увидеть своих родных. Чтобы в мае с радостью приступить к тренировочному процессу.











