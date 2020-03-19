



В четверг, 19 марта, в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола". По его итогам главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко получил дисквалификацию на два матча, а также штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей или около 263 долларов США) по статье 70-1 ДК БФФ (оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча).









Предметом разбирательств стало поведение Гуренко на кубковом матче против БАТЭ 14 марта. Во втором тайме при счете 2:2 судьи во главе с Амином Кургхели отменили гол форварда минчан Ивана Бахара, в итоге победу праздновали борисовчане — 3:2. Гуренко вступил в спор с рефери, а по окончании поединка ударил ногой по двери судейской комнаты в подтрибунке "Борисов-Арены".



