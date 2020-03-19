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Видеофакт: Гуренко наказали за использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений

Сергей Гуренко дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф в размере 675 рублей


В четверг, 19 марта, в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола". По его итогам главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко получил дисквалификацию на два матча, а также штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей или около 263 долларов США) по статье 70-1 ДК БФФ (оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча).


Предметом разбирательств стало поведение Гуренко на кубковом матче против БАТЭ 14 марта. Во втором тайме при счете 2:2 судьи во главе с Амином Кургхели отменили гол форварда минчан Ивана Бахара, в итоге победу праздновали борисовчане — 3:2. Гуренко вступил в спор с рефери, а по окончании поединка ударил ногой по двери судейской комнаты в подтрибунке "Борисов-Арены".

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