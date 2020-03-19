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Пока есть надежда: Олимпийский огонь отправился в Японию

На старинном Панафинейском стадионе в столице Греции завершилась церемония передачи Олимпийского огня представителям японского оргкомитета летних Игр-2020.

С этого момента огонь начал свой путь в Токио, который должен принять Олимпиаду в июле-августе нынешнего года если она не будет отменена из-за пандемии коронавируса.

источник видео: iz.ru

Впервые в истории церемония передачи Олимпийского огня оргкомитету летних Олимпийских игр проходила в крайне скромных условиях, в которых живет Европа из-за пандемии коронавируса. Без почетных гостей, без зрителей, без журналистов, у которых были аннулированы аккредитации, огонь был передан представителям "Токио-2020".

Церемония обошлась без театрализованного представления, в котором планировалось участие более 50 артистов. На арену вышли только три актрисы-жрицы, которые передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции Спиросу Капралосу, а тот — представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте.
Источник: vesti.ru
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