"Манчестер Юнайтед" снизил цену на Погба
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно, сообщает Sportbox.ru.
Английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока источник называет "Ювентус".
Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из туринского клуба за 105 миллионов евро. В настоящий момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы лодыжки.
В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.
15:24 19/03/2020
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