"Манчестер Юнайтед" снизил цену на Погба









Английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока источник называет "Ювентус".





Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из туринского клуба за 105 миллионов евро. В настоящий момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы лодыжки.





В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.