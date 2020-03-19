Вадим Девятовский: готовимся к Олимпиаде, несмотря на непредвиденные обстоятельства
Глава БФЛА Вадим Девятовский сообщил в Инстаграме, что белорусские легкоатлеты продолжают подготовку к летней Олимпиаде в Токио, проведение которой находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.
Готовимся к Олимпиаде, несмотря на непредвиденные обстоятельства. Корректировки в подготовку, конечно, вносятся, но пока в целом все изменения принципиально не влияют на настрой наших спортсменов и все наши легкоатлеты нацелены на самые серьезные результаты. Вперед, Беларусь! — написал Девятовский.
14:48 19/03/2020
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