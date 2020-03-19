Готовимся к Олимпиаде, несмотря на непредвиденные обстоятельства. Корректировки в подготовку, конечно, вносятся, но пока в целом все изменения принципиально не влияют на настрой наших спортсменов и все наши легкоатлеты нацелены на самые серьезные результаты. Вперед, Беларусь! — написал Девятовский.



