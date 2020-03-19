+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Александр Глеб: «Верил, что попадем на топ-турнир. Это потом уже разобрался, что для нашей сборной главное не победа, а участие»

Александр Глеб, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, как начинал карьеру в сборной Беларуси.

«Когда-то смотрел на них так (игроков сборной – Прим.), мячи подавал, когда они играли. А потом вместе с ними и в команде. Для меня это было такой мотивацией, вызовом, доказать. Желание было, вера в то, что пробьемся на топ-турнир, что получится. Это потом уже разобрался, что для нашей сборной главное не победа, а участие, поэтому расслабился.

Ребята со сборных возвращаются, делятся. А когда ты постоянно там... Говорил: «Ай, не спрашивай. Нормально, нормально сыграли», – сказал Глеб в эфире "Беларусь 1"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru