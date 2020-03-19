Александр Глеб: «Верил, что попадем на топ-турнир. Это потом уже разобрался, что для нашей сборной главное не победа, а участие»
Александр Глеб, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, как начинал карьеру в сборной Беларуси.
«Когда-то смотрел на них так (игроков сборной – Прим.), мячи подавал, когда они играли. А потом вместе с ними и в команде. Для меня это было такой мотивацией, вызовом, доказать. Желание было, вера в то, что пробьемся на топ-турнир, что получится. Это потом уже разобрался, что для нашей сборной главное не победа, а участие, поэтому расслабился.
Ребята со сборных возвращаются, делятся. А когда ты постоянно там... Говорил: «Ай, не спрашивай. Нормально, нормально сыграли», – сказал Глеб в эфире "Беларусь 1"
09:47 19/03/2020
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