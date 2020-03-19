«Когда-то смотрел на них так (игроков сборной – Прим.), мячи подавал, когда они играли. А потом вместе с ними и в команде. Для меня это было такой мотивацией, вызовом, доказать. Желание было, вера в то, что пробьемся на топ-турнир, что получится. Это потом уже разобрался, что для нашей сборной главное не победа, а участие, поэтому расслабился.



